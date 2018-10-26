Суд продлил Рубану арест еще на два месяца
Шевченковский районный суд г. Киева продлил меру пресечения руководителю Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану еще на два месяца.
Об этом сообщается на странице адвоката задержаного Валентина Рыбина в Facebook.
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Как отмечается, в суде сегодня было заслушано ходатайство прокурора о продлении на очередные 60 суток меры пресечения в виде заключения под стражей Рубану. Защита обвиняемого просила продления на 30 суток, считая, что этого времени достаточно, чтобы прокуратура подготовила обвинительный акт и передала его в суд.
Согласно сообщению, защита Рубана полностью ознакомилась с материалами дела и об этом есть официальная расписка.
«Судья вышел в совещательную комнату, а вернувшись огласил решение - продлить содержание под стражей Владимиру Рубану на очередные 60 суток. Процесс продолжается», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, народного депутата Украины Надежду Савченко и Рубана, который 8 марта был задержан на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и госпереворота.
По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.
Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями, Рубану - тремя статьями Уголовного кодекса Украины.
Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов. Савченко и Рубан содержатся под арестом.
4 июня СБУ заявила, что психологическая экспертиза с использованием полиграфа подтвердила, что Савченко лично готовила насильственное свержение конституционного строя в Украине.
2 августа генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что досудебное расследование по уголовному производству в отношении Рубана и Савченко завершено.
4 сентября Шевченковский районный суд Киева продлил до 30 октября срок действия меры пресечения Савченко в виде содержания под стражей.