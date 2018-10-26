Астролог спрогнозировал, вернется ли Крым в Украину

Россия не отдаст Крым Украине, уверен астролог.

В том случае, если в России сменится руководство и к власти придут силы, находящиеся сегодня в оппозиции к режиму Путина, для Украины ничего не изменится в плане возврата Крыма.

Такое мнение высказал «Фактам» международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс.

По его словам, преемником Путина может быть Медведев. Отметим, в бытность свою президентом РФ, нынешний глава российского правительства считался прогрессивным и либеральным руководителем.

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«Больше преемников у него не будет. Но если даже к власти в России придет Алексей Навальный (известный российский оппозиционер), то ничего не изменится. Крым они нам не отдадут», — считает Росс.

Не стоит, по словам Росса, в ближайшее время ожидать и окончания войны на Донбассе.

«До 2020 года я не вижу, чтобы в этом вопросе что-то сильно поменялось. Так что, по моему прогнозу, до 2020 года война на Донбассе не закончится. Может быть, в конце 2019 года пойдут какие-то хорошие подвижки», — отметил он.

Как сообщал УНИАН, астролог спрогнозировал скорый уход Путина с поста президента.