Лидеры стран НАТО призвали Россию освободить всех украинских политзаключенных и заложников

РФ должна предоставить доступ международным мониторинговым организациям в оккупированный Крым.

Главы государств и правительств стран - членов НАТО призвали Россию освободить всех украинских политических заключенных и заложников, содержащихся в оккупированном Крыму, на оккупированных территориях Донбасса и непосредственно в РФ.

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Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Североатлантического совета с участием Украины и Грузии в рамках саммита Альянса в Брюсселе, говорится в сообщении на сайте НАТО.

"Страны-союзники и Украина осудили нарушения прав человека и дискриминационные практики российскими де-факто властями против жителей незаконно аннексированного Крымского полуострова, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим, политическим и религиозным группам", - говорится в заявлении.

"Они призвали Россию и ее де-факто власти предоставить международным мониторинговым организациям доступ в Крым и освободить украинских политических узников и заложников, содержащихся под стражей в России, Крыму и в районах востока Украины, контролируемых поддерживаемыми Россией боевиками", - подчеркивается в заявлении.