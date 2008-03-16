Янукович: нам никто не мешает сотрудничать с НАТО

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что на саммите в Бухаресте не будет принято решение о присоединении Украины к ПДЧ в НАТО.

Об этом он заявил в эфире телеканалу «Интер» в воскресенье.

«Если чиновники, которые соберутся на саммите в Бухаресте, относятся с уважением и пониманием, то, безусловно, это решение будет отложено», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что внутренняя ситуация в Украине не способствует принятию решения о присоединении Украины к ПДЧ в НАТО.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил о том, что его визит в Брюссель подтвердил, что европейские чиновники с пониманием относятся к позиции Партии регионов по этому вопросу. «Они соглашаются с тем, что когда нет консенсуса политических сил, нет поддержки подавляющей части общества, то этот вопрос не может быть рассмотрен положительно», - сказал он.

В то же время, по словам лидера Партии регионов, это не означает, что Украина в дальнейшем не будет сотрудничать с НАТО. «Нам никто сегодня не мешает сотрудничать и фактически принимать участие в отработке системы коллективной безопасности в Европе. Но это не означает обязательность вступления Украины в НАТО», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.