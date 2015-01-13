Главари "ЛНР" предложили "казакам" работать в "народной милиции"
08:18, 13 января 2015Политика
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Руководство боевиков "ЛНР" предложило местным так называемым "казакам" зачисление их в ряды «народной милиции ЛНР».
REUTERS
Об этом сообщает Информационное сопротивление.
"Конфликт между т.н. «казаками», формирования которых действуют в полосе Первомайск-Стаханов, и руководством «ЛНР» близится к разрешению. В качестве компромисса руководство ЛНР предложило «легализовать» данные бандформирования путем зачисления их в ряды "народной милиции ЛНР", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в Антраците и Красном Луче Луганской области местные боевики и «казаки» ведут вооруженную борьбу за власть. В городах фиксируются факты вооруженной борьбы за власть между боевиками так называемого «всевеликого войска донского» и террористами «ЛНР».
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