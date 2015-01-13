Главари "ЛНР" предложили "казакам" работать в "народной милиции"

Об этом сообщает Информационное сопротивление.

"Конфликт между т.н. «казаками», формирования которых действуют в полосе Первомайск-Стаханов, и руководством «ЛНР» близится к разрешению. В качестве компромисса руководство ЛНР предложило «легализовать» данные бандформирования путем зачисления их в ряды "народной милиции ЛНР", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Донецке "казаки" и боевики ведут беспорядочные перестрелки – ИС

Ранее сообщалось, что в Антраците и Красном Луче Луганской области местные боевики и «казаки» ведут вооруженную борьбу за власть. В городах фиксируются факты вооруженной борьбы за власть между боевиками так называемого «всевеликого войска донского» и террористами «ЛНР».