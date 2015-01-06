«Казаки» на Донбассе обстреляли спецотряд внутренних войск РФ, есть погибшие – ИС

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.

«Зафиксированное ранее группой ИС артиллерийское подразделение одного из так называемых «казачьих» формирований, перебрасываемое в район Луганска (батарея – 6 гаубиц Д-30), открыло огонь по расположению специального отряда Внутренних войск МВД РФ. Обстрел вызвал панику среди российских военнослужащих. Есть погибшие и раненые», - сообщает Тымчук.

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По информации ИС, «казачьи» бандформирования, действующие в полосе Алчевск-Стаханов, приведены в «постоянную боевую готовность» в связи с планами руководства «ЛНР» взять под свой контроль данный район.

Ранее сообщалось, что в Антраците и Красном Луче Луганской области местные боевики и «казаки» ведут вооруженную борьбу за власть. В городах фиксируются факты вооруженной борьбы за власть между боевиками так называемого «всевеликого войска донского» и террористами «ЛНР».