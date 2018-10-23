Милитаризация на Азове может привести к дестабилизации в Черном море - Могерини

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини отмечает, что в ЕС обеспокоены ситуацией в Азовском море, потому что милитаризация в нем может привести к дестабилизации в Черном море.

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Об этом она заявила во время прений относительно ситуации в Азовском море на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге.

"Сооружение Керченского моста между Крымским полуостровом и Российской Федерацией состоялось без разрешения Украины, и это стало еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметила высокий представитель ЕС.

"Более того, мост ограничивает прохождению судов в украинские порты в Азовском море. Шесть месяцев назад Россия начала применять новый режим проверок грузовых судов, идущих из украинских портов в Азовском море, или которые направлялись к ним. Эти проверки привели к длительным задержкам, которые резко увеличились в течение последних месяцев. Это непосредственно влияет на транспортные расходы не только для украинских экспортеров, но также для судов, которые ходят под флагами стран-членов Европейского Союза", - отметила Могерини.

"К настоящему времени более 200 судов под украинским и международными флагами попали под эти проверки со стороны России, которые в некоторых случаях продолжались несколько дней. Еще более тревожит то, что более жесткий контроль морского движения происходит параллельно с милитаризацией Азовского моря", - добавила она.

По словам Могерини, Россия недавно начала отправлять военные суда в регион в большом количестве, и Украина частично отреагировала увеличением своего военного присутствия.

В этой связи она напомнила, что Азовское море раньше было почти полностью демилитаризованным, а между Украиной и Россией было соглашение о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе.

"Это соглашение предусматривает, что споры между сторонами должны регулироваться с помощью консультаций и переговоров", - отметила она.

Могерини подчеркнула, что в ЕС одобряют, что Украина пытается добиться справедливости в международных судах, и в частности, иск Украины против Российской Федерации о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву.

"Когда международное право нарушено, когда суверенитет и территориальная целостность Украины нарушены, Европейский Союз поддерживает украинский народ. Мы сразу же осудили сооружение Керченского моста без разрешения Украины. В июле Совет ЕС добавил в список ограничительных мер из-за действий, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины, шесть юридических лиц, связанных со строительством моста", - подчеркнула она.

Высокий представитель ЕС также она заявила, что милитаризация в Азовском море не отвечает ничьим интересам.

«Это может только дестабилизировать хрупкую ситуацию с безопасностью во всем регионе Черного моря», - считает она.

«И позвольте мне нам всем напомнить, что Черное море - европейское море. И мы не хотим стать свидетелями еще одного наращивания военной мощи в нашем близлежащем регионе. Поэтому мы будем продолжать настаивать на соблюдении международного права и конвенций, и также поддерживать Украину в этих вызовах и обстоятельствах», - подытожила Могерини.