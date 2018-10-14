Порошенко: Украина готовится к отпору агрессии РФ на Азове

Президент подчеркнул, что армия восстановила боеспособность, приобрела боевой опыт, нарастила оперативные возможности и улучшила техническую оснащенность.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская армия готовится к отражению российской агрессии с морского направления на Азове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

По словам Порошенко, Россия хорошо и целенаправленно подготовилась к «захватническим действиям».

«Свою армию агрессор укреплял, а нашу через агентуру в украинской власти постоянно разрушал. Тем не менее, сконцентрировав все имеющиеся ресурсы, благодаря мужеству воинов и мощному волонтерскому движению, благодаря добровольцам мы с вами остановили агрессора», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что армия восстановила боеспособность, приобрела боевой опыт, нарастила оперативные возможности и улучшила техническую оснащенность.

«Ее характер закален в ожесточенном вооруженном противостоянии с российским агрессором», - подчеркнул он.

По словам Порошенко, он в очередной раз убедился в высоком профессионализме украинских военных, когда посетил и проинспектировал многонациональные учения «Чистое небо - 2018», в которых наряду с украинскими было задействовано более 50 самолетов из 8 стран-членов НАТО.

Президент также добавил, что 12 октября побывал на комплексных тактических учениях по обороне морского побережья на Азове.

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«Убедился в высоком уровне боеспособности наших Военно-морских сил, морской пехоты, бронетанковых подразделений, артиллерии, бомбардировщиков, истребителей, ударных вертолетов», - сказал он.

Порошенко отметил, что украинские военные на маневрах продемонстрировали очень высокое качество выучки и готовность защищать и отстаивать государство.

«Мы готовимся к отражению российской агрессии с морского направления на Азове. Порох надо держать наготове», - подчеркнул президент.

«Корабли и катера ВМС, пограничники, Нацгвардия, воздушные силы, сухопутные подразделения своими грамотными действиями и решениями, искусными маневрами, решительными действиями жестко встретили и уничтожили условный десант противника. Отработали на твердую «двенадцать», - рассказал глава государства о ходе учений по обороне морского побережья.