Главы МИД Украины и Польши обсудили острый вопрос о возобновлении поисков останков погибших польских воинов

Климкин заявляет, что вопросами общего исторического прошлого Украины и Польши должны заниматься историки, а не политики, которые отвечают за вопросы настоящего и будущего.

Министры иностранных дел Украины и Польши Павел Климкин и Яцек Чапутович обсудили шаги по восстановлению памятников и проведению работ по поиску останков погибших в минувших войнах на территориях обеих стран.

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Об этом глава МИД Украины сказал в Варшаве на совместной с Чапутовичем пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook Посольством Украины в Польше.

Климкин заявил, что нельзя обходить сложные вопросы в общей украинской-польской истории.

"Есть смотреть на них с открытым сердцем, искренне, и, конечно так, чтобы понимать, что мы можем сделать, - поскольку эмоциональный контекст этого понимания в вопросе истории - он не помогает нам двигаться вперед. Поэтому мы сегодня говорили о том, каким образом мы можем идти дальше в том смысле, чтобы восстановить памятники, которые есть в Польше, которые, безусловно, юридически закреплены, и мы должны это сделать. Это также долг наших польских друзей и коллег. И также идти вперед с поисковыми работами, поскольку это важно для каждого (проведение совместных эксгумационно-поисковых работ по поиску останков погибших поляков и украинцев на территориях обеих стран - УНИАН)", - заявил Климкин.

"Мы, как политики, должны заниматься вопросами настоящего и вопросами будущего, и за это с нас все должны спрашивать, но наши историки именно сообща должны заниматься вопросами прошлого. И что бы они ни нашли, мы должны признать эти факты честно, с открытым сердцем. Я готов или сам, или вместе с нашими польскими друзьями отдать дань уважения всем, как украинцам, так и полякам, трагически погибшим в той истории, поскольку это наш христианский долг", - подчеркнул дипломат.

"Поэтому мы договорились о том, каким образом мы можем двигаться вперед. Сейчас еще дополнительно над этим поработаем, и я очень надеюсь, что можем идти дальше", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля вице-премьер-министр, представитель Украины в совместной украинско-польской комиссии по историческим вопросам Павел Розенко сообщил, что Украина просит Польшу восстановить разрушенные украинские памятники на своей территории, последовав примеру украинской стороны, которая расследует любые акты вандализма в отношении польских памятников в Украине, и восстанавливает их.

Также Розенко заявил, что возобновление сотрудничества Украины и Польши в вопросе совместных работ по поиску останков погибших граждан обеих стран зависит от решений Варшавы, в том числе в контексте изменения закона об Институте национальной памяти, предусматривающего запрет идеологии украинских националистов.

Справка УНИАН. 26 апреля 2017 года в Польше националисты разобрали памятник воинам УПА в селе Грушевичи в Подкарпатском воеводстве, который до этого уже разрушали вандалы. По сообщениям польского сайта Portalprzemyski, памятник демонтировали члены польских националистических организаций с разрешения местных властей как "нелегально установленный". Позже в Министерстве культуры и национального наследия Польши заявили, что монумент демонтировали законно. Вместе с тем в МИД Украины назвали провокацией разрушение памятника воинам УПА в Польше.