В Польше заявили, что не могут уступать Украине в вопросах исторического прошлого

Там отметили, что сейчас можно почувствовать, что польско-украинские отношения "ослабли", однако несмотря на это их надо развивать на правде и в этом польская сторона не может уступать.

Развитие польско-украинских отношений должно опираться на надежный исторический анализ, правду и взаимное доверие.

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Об этом заявил спикер Сената Польши Станислав Карчевский, передает Польское радио. По его мнению сейчас можно почувствовать, что польско-украинские отношения «ослабли». «Мы должны развивать их на правде, в этом мы не можем уступать. Диалог продолжается и будет продолжаться. Должны пересказывать нашу общую правду, развитие отношений должно опираться на надежный исторический анализ, правду и взаимное доверие», - сказал он.

«Украинская сторона в настоящее время не позволяет проводить эксгумации, это большая проблема (...). Это очень важно для развития наших отношений, и, прежде всего, для достижения правды», - сказал Карчевский.

Спикер Сената напомнил, что в четверг, 12 июля, в Варшаве состоится 3-й саммит глав парламентов Центральной и Восточной Европы. Он отметил, что во встрече примет участие представитель Украины, однако «не очень высокого уровня». «Это также нас беспокоит, лучше было бы , если бы приехал председатель (парламента Украины – ред.), или вице-председатель», - отметил Карчевский.