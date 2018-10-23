В России раскрыли суть санкций против Украины

Премьер-министр РФ считает, что своей деятельностью эти украинцы «наносят вред» российским интересам.

Санкции, вводимые Россией, затронут сотни граждан Украины и их активы в Российской Федерации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Что касается физических и юридических лиц, эти списки готовятся. Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред интересам нашей страны. Там и представители бизнеса, и другие люди. Естественно, в список также включены украинские компании, то есть юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются подобными гражданами, в отношении которых будут введены санкции», - сказал Медведев.

По его словам, ни указ президента, ни постановление правительства не будут распространяться на украинцев в целом.

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«Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных в Российской Федерации, запрете вывоза капитала. В-третьих, речь пойдет о том, чтобы запретить определенные категории товаров, которые произведены в Украине, для того, чтобы поставлять их в Российскую Федерацию», - сообщил Медведев.

Он заверил, что предложения по указу будут подготовлены в самое короткое время.

«Я уже имею версии нескольких постановлений правительства, эти постановления, естественно, отражают смысл указа. Они заключаются в том, что санкции вводятся в отношении лиц, которые наносят вред интересам Российской Федерации», - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Как сообщал УНИАН, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Решение принято в ответ «на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации».

Правительству РФ положено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры; определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц; обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации указа.