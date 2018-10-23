Кремль уверяет, что санкции против Украины не коснутся украинцев в России

Пресс-секретарь российского президента заверил, что украинский народ является «братским» – «за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях».

Указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам в Москве.

«Украина предпринимает меры и в отношении экономики, и в отношении юридических лиц, и в отношении физических лиц. Поэтому ни одного, ни другого, ни третьего исключать нельзя. Указом предписывается правительству разработать соответствующий перечень, который будет разработан» - сказал Песков, отвечая на вопрос, каких сфер могут коснуться санкции РФ.

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На уточняющий вопрос УНИАН, могут ли эти санкции массово затронуть граждан Украины, которые находятся на территории РФ, или они будут иметь точечный характер, он сказал: «Президент Путин неоднократно говорил о том, что граждане Украины страдают из-за той политики, которую проводит руководство из-за тех авантюрных действий, в которые граждане Украины были втянуты на юго-востоке страны».

«Президент Путин неоднократно говорил, что мы не считаем в данном случае своим визави по каким-то рестрикциям украинский народ», - сказал Песков.

Он добавил, что украинский народ является «братским», «за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях».

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Как сообщал УНИАН, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Решение принято в ответ «на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации».

Правительству РФ положено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры; определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц; обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации указа.