Тимошенко: конституционных судей по одному таскают в Секретариат Президента

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО утверждает, что Конституционный Суд в четверг, 13 марта принял предварительное решение о признании неконституционными ряд положений закона об императивном мандате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«В четверг Конституционный Суд под колоссальным коррупционным и административным давлением проголосовал концепцию решения, в котором предусматривается де-факто уничтожить закон об императивном мандате для депутатов местных советов, которые так или иначе должны быть лишены депутатских мандатов, если они задействованы в нечестных сделках городских советов», - сказала она.

По ее мнению, такое решение Конституционного Суда открывает колоссальное пространство и дорогу для коррупции в городских и местных советах.

«Поэтому у меня сегодня такое тревожное обращение к Конституционному суду - прекратить действовать на заказ, прекратить действовать политически и начать действовать в соответствии с законом и согласно Конституции, а не мешать борьбе с коррупцией, не прикрывать коррупцию и не поощрять ее», - подчеркнула глава правительства.

При этом, по ее словам, для принятия решения о неконституционности положений закона об императивном мандате «конституционных судей по одному таскают в Секретариат Президента и оказывают давление».

«Давление на Конституционный Суд осуществляется с утра и до ночи», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что в случае принятия Конституционным Судом незаконного решения, ее политическая сила намерена «рано или поздно добиться устранения судей с их должностей».

«Мы найдем конституционно-правовые возможности для того, чтобы таких конституционных судей отстранить с должностей», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 января в 2007 г. Верховная Рада Украины приняла закон об императивном мандате для депутатов Верховной Рады Крыма и местных советов, избранных по пропорциональной избирательной системе, которая предусматривает запрещение перехода между фракциями депутатов местных советов.

16 января 2008 г. КС начал рассматривать дело относительно внедрения императивного мандата для депутатов местных советов и парламента Крыма. В КС поступило представление от 48 и 56 народных депутатов. Обе группы просят признать неконституционным досрочное прекращение полномочий депутатов местных советов по решению руководства политической партии или избирательного блока.