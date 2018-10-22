Российскому актеру Ярмольнику запретили въезд в Украину

Минкульт расширил «черный список» российских актеров.

Министерство культуры Украины обновило так называемый «черный список» российских деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности страны.

Читайте такжеКозловского хотят лишить звания заслуженного артиста Украины

В него были включены актер и шоумен Леонид Ярмольник, а также народная артистка России Арина Алферова. Таким образом, в список входит уже 144 деятеля культуры.

В конце сентября Минкульт внес в «черный список» 4 российских писателей.