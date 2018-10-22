Российскому актеру Ярмольнику запретили въезд в Украину
18:01, 22 октября 2018Политика
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Минкульт расширил «черный список» российских актеров.
В список входит уже 144 деятеля культуры / фото из открытых
Министерство культуры Украины обновило так называемый «черный список» российских деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности страны.
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В него были включены актер и шоумен Леонид Ярмольник, а также народная артистка России Арина Алферова. Таким образом, в список входит уже 144 деятеля культуры.
В конце сентября Минкульт внес в «черный список» 4 российских писателей.
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