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Российскому актеру Ярмольнику запретили въезд в Украину

18:01, 22 октября 2018
Политика
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В список входит уже 144 деятеля культуры / фото из открытых

Министерство культуры Украины обновило так называемый «черный список» российских деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности страны.

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В него были включены актер и шоумен Леонид Ярмольник, а также народная артистка России Арина Алферова. Таким образом, в список входит уже 144 деятеля культуры.

В конце сентября Минкульт внес в «черный список» 4 российских писателей.

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Теги: #Минкульт#черный список артистов