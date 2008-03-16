В Бердянске проходят выборы мэра

Сегодня в г. Бердянск (Запорожская обл.) проходят выборы на пост мэра города.

Как сообщили УНИАН в теризбиркоме, в выборах принимает участие 23 кандидата.

"Из 30 человек, зарегистрированных в качестве кандидатов на пост мэра Бердянска и участвовавших в избирательной компании, 7 сняли свои кандидатуры, т.о. в избирательных бюллетенях, которые были завезены на избирательные участки 13 марта фигурирует 23 кандидата", - сообщил председатель теризбиркома Анатолий ГЕРАСИМЕНКО.

Работа избирательных комиссий началась сегодня в 7.00 и продлится до 22.00. на данный момент каких-либо серьезных нарушений не выявлено.

Как сообщал УНИАН. Избирательный процесс по выборам городского головы Бердянска начался 16 января 2008 года. Необходимость данных выборов обусловлена досрочным прекращением полномочий городского головы Валерия БАРАНОВА, который стал депутатом Верховной Рады ("Блок Литвина").