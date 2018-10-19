Прокуратура Крыма передала арестованное судно "Норд" в АРМА

Решение принято с целью экономии бюджетных средств, расходуемых на содержание арестованного судна на территории морского порта «Бердянск».

Прокуратура Автономной Республики Крым сегодня передала арестованное судно "Норд" Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры АРК, вещественное доказательство в уголовном производстве - судно СЧС «Норд» (бортовой номер М-13-0057) передано Агентству по розыску и менеджменту активов во исполнение постановления Херсонского городского суда Херсонской области.

"Цель передачи судна - осуществление всех мероприятий по управлению с целью сохранения или увеличения стоимости активов или передачи активов в управление на основании договора управления или распоряжения, или реализации соответствующих активов с последующим размещением наличных средств на счетах в государственных банках до окончания уголовного производства", - отметил начальник управления прокуратуры АР Крым Евгений Комаровский.

Данное решение принято с целью экономии бюджетных средств, расходуемых на содержание арестованного судна на территории морского порта «Бердянск».

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Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд». Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом России. На его борту находился экипаж в составе 10 человек, у всех были паспорта граждан РФ.

Капитану судна «Норд» Владимиру Горбенко, который обеспечил незаконный выезд экипажа из оккупированного Крыма с целью промышленного лова рыбы, грозит до 5 лет лишения свободы. Он обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 249 (незаконный рыбный промысел) и ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда-выезда с временно оккупированной территории Украины) Уголовного кодекса.

18 июля заместитель начальника управления прокуратуры АР Крым Егор Ребров заявил, что экипаж «Норда» может свободно вернуться в Крым по украинским паспортам, выданным до оккупации полуострова Россией.

4 октября прокуратура направила обвинительный акт в отношении капитана судна «Норд» в Апелляционный суд г. Киева для определения подсудности.