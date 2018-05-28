"Сделаем цап-царап": РФ объявила в международный розыск украинских пограничников, задержавших судно "Норд"

25 марта украинские пограничники задержали в акватории Азовского моря рыболовное судно под флагом России.

В России объявили украинских пограничников, которые задержали крымское судно "Норд", нарушителями закона и объявили их в международный розыск.

Об этом заявил глава "крымского управления ФСБ" Виктор Палагин, передает "РИА Новости".

"Они, естественно, находятся в Украине, но как только они границу пересекут, там мы их цап-царап — и будем сажать за деятельность, в которой они в настоящее время уподобились сомалийским пиратам" - заявил он.

Читайте такжеАрест российского судна "Норд": двое моряков покинули Украину с поддельными паспортами - ГПСУ

Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники задержали в акватории Азовского моря рыболовное судно под флагом России. Прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовное производство по факту выхода судна «Норд» из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи.

Приморский районный суд Мариуполя оштрафовал граждан Украины, членов экипажа арестованного керченского судна «Норд», но их адвокаты обжаловали это решение.

Позже члены экипажа несколько раз пытались оставить материковую часть Украины, но с имеющимися у них паспортами граждан России это на законных основаниях сделать невозможно. Двое членов экипажа корабля «Норд» «обманным путем выехали из Украины в Беларусь».

В ответ на задержание «Норда» управление ФСБ России в аннексованном Крыму возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Госпогранслужбы Украины, которые задержали судно в Азовском море. Украинские пограничники назвали это «давлением на Госпогранслужбу Украины».

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрыты для международного судоходства. За период с 1 августа 2017 года по 31 января 2018 года в закрытые порты Крыма зашло 591 судно-нарушитель.