Если предложить Путину территории в обмен на мир: Порошенко напугал последствиями (видео)

После вывода войск возвращение территорий произойдет очень быстро, исключительно политико-дипломатическим путем, отметил Порошенко.

Стратегия президента РФ Владимира Путина сейчас терпит полное фиаско – у него почти нет союзников в мире, он получил глубокий экономический кризис в стране и не может объяснить, для чего нужно было начинать войну с дружественной соседней страной.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу ZIK.

«Если спросить у любого украинца, какой мир нужен Украине – на условиях возврата Донбасса и Крыма, или на условиях капитуляции, то каждый скажет, что мир на условиях капитуляции является категорически неприемлемым. Ведь если предложить Путину мир в обмен на территории, то не будет ни мира, ни территории. В этом весь мир имел возможность убедиться еще с операции Путина по захвату Абхазии, Осетии и Приднестровья», – подчеркнул Порошенко.

Читайте такжеУкраина потребовала от РФ немедленно отменить подготовку фейковых выборов на оккупированном Донбассе

Президент отметил, что именно мировая солидарность с Украиной позволяет усиливать санкции против России и мотивирует Путина вернуться за стол переговоров, чтобы принять и выполнить обязательства по Минскому процессу. В частности, вывести войска, вооружение и допустить миротворцев на Донбасс.

«Я уверен, что после вывода войск возвращение территорий произойдет очень быстро, исключительно политико-дипломатическим путем. Хочу подчеркнуть, что согласно социологическим опросам, более 60% украинцев хотят возвращения территорий именно политико-демократическим. И только 11% украинцев предлагают залить Донбасс кровью и начать военную операцию. Я категорически не принимаю такой сценарий, ведь это именно то, чего хочет Путин. Зато стратегия Путина сейчас терпит полное фиаско – у него почти нет союзников в мире, он получил глубокий экономический кризис в стране и не может объяснить, для чего нужно было начинать войну с дружественной соседней страной", – констатировал Порошенко.