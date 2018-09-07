Главными проблемами в государстве украинцы назвали конфликт на Донбассе и рост цен - опрос

Третью строчку в рейтинге самых болезненных тем для населения Украины занимает развитие экономики.

Больше всего украинцы переживают из-за военных действий на востоке, роста цен, развития экономики, проблем медицинского обеспечения и коррупции в органах власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологическим центром имени Михаила Драгоманова, которые представили на пресс-конференции в УНИАН социолог, профессор Сергей Штепа и политический эксперт Ростислав Балабан.

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"Главными проблемами, которые должна решить Украина, респонденты назвали военные действия на востоке Украины (65,5%), рост цен (40,6%), развитие экономики (38,7%), медицинское обеспечение (33,6%), коррупцию в органах власти (31,5%), трудовую миграцию (28,8%), рост уровня преступности (17,2%), безработицу (16,8%). Вопрос возрождения украинской нации, экологические проблемы, отношения с Россией, аннексия Крыма и другие темы набрали менее 10% процентов", - отметил Штепа.

По его словам, пункт "трудно определиться" в ходе опроса выбрали 11,6% украинцев. Всего можно было выбрать не более трех вариантов ответа.

Опрос проводился 25 августа - 2 сентября среди взрослого населения Украины. Методом личного интервью опрошено 1800 респондентов, проживающих во всех областях Украины (кроме оккупированных АР Крым и Востока Украины). Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщал УНИАН, украинцы стали самой больной нацией в Европе - виной тому плохое питание, бедность и лень.