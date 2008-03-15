Луценко известно, на когда назначена операция против Тимошенко

Министр внутренних дел Юрий Луценко заявляет о невозможности переформатирования коалиции.

Об этом он заявил в интервью газете "Зеркало недели", опубликованном в субботу, отвечая на вопрос, реально ли переформатирование коалиции.

"Нет. Она в основном демонстрирует ответственность, отвечает задачам, которые поставили избиратели, а потому, вне любого сомнения, жизнеспособна", - заявил Луценко.

Отвечая на вопрос о возможности отставки правительства, он сказал: "О попытках укоротить жизнь Кабмина мне известно. "Операция" назначена на март".

"Но убежден, она провалится. Если даже допустить маловероятное — высказывание парламентом вотума недоверия Кабмину, это ни к чему не приведет", - подчеркнул Луценко.

"Будет и.о. премьера Тимошенко. Будет КМ, который продолжит исполнять свои обязанности. Я не вижу альтернативы нынешнему союзу демократических сил", - сказал он.

Говоря о своих взглядах, и взглядах премьера Юлии Тимошенко он сказал: "Наши взгляды совпадают не во всем, но речь идет о тактических расхождениях. В наших отношениях больше согласия и доверия, чем, скажем, в 2005-м".

"И с президентом, кстати, у меня тоже замечательные взаимоотношения", - подчеркнул он.

Луценко также отметил, что "Народная самооборона" высказывается за снятие неприкосновенности не только с депутатов, а и судей и с президента.

"В идеале был бы смысл ликвидировать неприкосновенность вообще. Однако мои коллеги из "Народной самообороны" исходили из того, что такой вариант не поддержат наши партнеры", - сказал он, уточнив, что это "Наша Украина", и БЮТ.

"Поэтому начните с малого - с ликвидации депутатского иммунитета. Тем паче, что речь идет об обещании, данном избирателям, об основном лозунге блока "НУНС". Хотя, безусловно, неприкосновенность есть смысл снять со всех категорий граждан", - добавил он.

Луценко также отметил, что поддерживает идею проведения референдума по изменениям в Конституцию "как финал процесса, но не как его старт".

Вместе с тем, отвечая на вопрос о создании единой партии на базе "НУНС", он сказал, что "вопрос приобрел новую актуальность".

"После того, как ряды фракции "НУНС" начали покидать люди, неспособные на командную игру, не приученные к политической ответственности. Лично я, как и раньше, убежден, что новую партию создавать нужно. После окончательного отсева", - сказал Луценко.

"А еще, по моему глубокому убеждению, она должна называться не "Наша Украина" и не "Народная самооборона", - подчеркнул он.

Украинская правда