Рада сегодня рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с Вилкула и Колесникова (трансляция)

По словам Парубия, сегодня крайний срок для рассмотрения этих представлений.

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит представление Генеральной прокуратуры Украины в отношении сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и члена этой фракции Дмитрия Колесникова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Согласительного совета сказал председатель парламента Андрей Парубий.

Он напомнил, что на прошлой неделе Регламентный комитет ВР принял решение по этим представлениям. "Решение комитета - о вынесении в зал вопроса о снятии неприкосновенности с двух народных депутатов - Вилкула и Колесникова", - сказал он.

По словам Парубия, сегодня крайний срок, когда парламент должен рассмотреть эти представления.

Как заявил председатель ВР, сегодняшнее заседание парламента начнется с принесения присяги двумя депутатами, дальше будут рассматриваться представление на Вилкула и Колесникова, а затем - блок вопросов экологии.

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Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры, бывший председатель Днепропетровской ОГА Вилкул в течение 2011-2012 годов издал распоряжение о незаконном изменении целевого назначения земельных участков общей площадью более 66 га.

Колесников, по данным прокуратуры, совершил в должности председателя Агентства государственного имущества Украины действия, в результате которых стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса ГП «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности имени Осады» в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. м.