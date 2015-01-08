Луценко: Главные проблемы для цивилизованного человечества - проблема свободы и проблема безопасности

Именно те события заложили основы перезагрузки отношений США и РФ. Об этом в эфире программы «Время. Итоги дня» на 5-ом канале заявил координатор парламентской коалиции Юрий Луценко, сообщает пресс-служба «Блока Петра Порошенко».

«Этот случай руководство России также может использовать для того, чтобы возобновить сотрудничество с Западом и избежать чрезвычайно тяжелых для Кремля экономических санкций», - отметил народный депутат.

Он подчеркнул, что этот факт беспокоит его как политика: «А как человек - Луценко, обеспокоен тем, что террористические группировки убивают людей за мысли, критику и, наконец, карикатуры».

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«Это является признаком того, что никто не может чувствовать себя в безопасности, как на отдельном острове. Мы все связаны невидимыми нитями. И события на Донбассе, инициированные империалистическим Кремлем, и события в Париже, инициированные фундаменталистами, связанные события», - считает Луценко.

По его словам, на первый план для всего цивилизованного человечества выходят две главные проблемы - проблема свободы и проблема безопасности, подчеркивается в сообщении.