Боевики обстреливают украинских военных из реактивной артиллерии в районе Донецка – ИС

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

«6 огневых батарей, включая ствольную артиллерию, противотанковые орудия, РСЗО, - перечисляет Тымчук вооружение боевиков. – Периодически, под конкретные задачи, данные артгруппы усиливаются силами и средствами (в основном минометами и РСЗО), из состава подразделений, сосредоточенных на юго-восток от Донецка».

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В то же время, в западном и северо-западном районах Донецка, непосредственно прилегающих к передовым позициям украинских войск, зафиксирована деятельность как минимум 3 маневренных огневых групп боевиков.

«В состав групп входит бронетехника, в том числе танки, а также зенитные орудия и минометы на автотранспорте. Данные маневренные группы периодически наносят огневые удары по позициям украинских войск, а затем меняют позиции», - сообщает Тымчук.

По информации ИС, в районе Дебальцевского плацдарма подразделения войск боевиков ведут обстрелы из гаубиц и «Градов».