Боевики на Донетчине вступили в бой с силами АТО

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

Из артиллерии боевики обстреляли Опытное, в районе Никишино работал снайпер. Из минометов обстреляли позиции АТО в районе населенных пунктов Опытное, Орлово-Ивановка, Золотые Пески, Полпасная, дважды Авдеевку и новый терминал Донецкого аэропорта.

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Из реактивной системы залпового огня «Град» обстреляли населенный пункт Пески и Нижнее. Из стрелкового оружия боевики вели огонь по метеовышке донецкого аэропорта.

Также сегодня, около двух часов ночи, в районе населенного пункта Староласпа, во время попытки прорыва произошло боевое столкновение украинских военных с разведывательно-диверсионной группой противника численностью до 10 человек.

В результате перестрелки уничтожены двое боевиков, остальные отступили. Информация о количестве раненых боевиков проверяется. А в 9 часов утра состоялся еще один бой в районе населенного пункта Крымское. Перестрелка продолжалась более часа. Террористы понесли потери.