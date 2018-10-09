На Закарпатье более 300 чиновников оказались обладателями венгерских паспортов

Опубликованный сайтом "Миротворец" список госслужащих и депутатов местных советов из Закарпатской области, которые получили паспорта Венгрии, состоит более чем из 300 фамилий.

Сайт "Миротворец" опубликовал список жителей Закарпатской области, которые получили паспорта Венгрии, являясь государственными служащими и депутатами местных советов.

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Список состоит более чем из 300 фамилий. "Они присягнули на верность Венгрии", – сказано в сообщении.

Отмечается, что список был составлен за две недели работы офиса "Миротворца" в Закарпатской области.

У каждого человека, который попал в список, имеется отдельная страница в разделе "Чистилище" базы данных сайта. О внесении в базу "Миротворца" первых жителей Закарпатья с паспортами Венгрии сообщалось 21 сентября.

Ранее УНИАН сообщал, что большинство членов Европарламента поддержали применение статьи 7 Лиссабонского соглашения против Венгрии. Она предусматривает порядок введения санкций против стран-участниц за грубые нарушения принципов ЕС.