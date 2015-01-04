В сети появились доказательства пребывания военной техники РФ на Донбассе (видео)

Это следует из видео, размещенных в сети, и свидетельствующих о пребывании на территории - в частности в Луганске - российского вооружения, пишет Украинская правда со ссылкой на bellingcat.com.

Читайте такжеРазведка фиксирует прибытие новых российских военных на Донбасс

31 декабря в сети появилось видео, в котором фигурируют российские КамАЗы-43269 "Выстрел" (БПМ-97), которых нет на вооружении украинских военных.