В сети появились доказательства пребывания военной техники РФ на Донбассе (видео)
23:50, 04 января 2015Политика
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На территории Донбасса, оккупированного пророссийскими боевиками, присутствует оружие, которое есть только на вооружении в РФ.
В сети появились доказательства пребывания военной техники РФ на Донбассе / NewsFront
Это следует из видео, размещенных в сети, и свидетельствующих о пребывании на территории - в частности в Луганске - российского вооружения, пишет Украинская правда со ссылкой на bellingcat.com.
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31 декабря в сети появилось видео, в котором фигурируют российские КамАЗы-43269 "Выстрел" (БПМ-97), которых нет на вооружении украинских военных.
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