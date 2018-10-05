"Опять мы в чем-то виноваты?": в МИД объяснили причины промедления с одобрением нового посла Венгрии

В ведомстве заявили, что несогласование агремана может свидетельствовать о "неприемлемости кандидатуры", которую Венгрия предлагает на должность посла.

В Министерстве иностранных дел Украины объяснили причины несогласия агремана для кандидатуры на должность нового посла Венгрии в венгерской дипломатической миссии в Киеве.

Как написал в микроблоге Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар: «Опять мы в чем-то виноваты? Или пресс-секретарь МИД Венгрии - не дипломат, или в очередной раз нагнетает. Объясняю: отсутствие агремана - может быть политическим сигналом; может быть сигналом о неприемлемости кандидатуры! Принимающее государство не обязано никому ничего объяснять».

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Одновременно венгерское издание Magyaridok сообщает, что государственный министр по вопросам коммуникаций Венгрии Тамаш Менцер заявил о том, что венгерское правительство расценивает как «недружественный шаг» затягивание согласования кандидатуры на должность нового посла Венгрии в Украине, что происходит «на протяжении многих месяцев».