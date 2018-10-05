Будапешт обвиняет Киев в промедлении с одобрением нового венгерского посла

Новым посланником Будапешта в Украине должен стать один из самых высоких по рангу венгерских дипломатов, государственный секретарь МИД Иштван Ийдярто.

Будапешт недоволен промедлением Киева с одобрением кандидатуры нового венгерского посла в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер в пятницу утром в эфире канала М1, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Magyar Midok.

Менцер назвал "недружественным жестом" тот факт, что Киев на протяжении многих месяцев затягивает с официальным согласованием кандидатуры венгерского посла.

Как известно, новым посланником Будапешта в Украине должен стать один из самых высоких по рангу венгерских дипломатов, государственный секретарь МИД Иштван Ийдярто. Для его назначения Украина должна согласовать его кандидатуру – выдать агреман.

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Менцер отдельно пожаловался, что в Украине продолжается запугивание венгерского меньшинства и выразил сожаление по поводу отсутствия критики действий Киева среди государств ЕС, партнеров Венгрии. Он отметил, что несоблюдение прав меньшинств Украиной - не исключительно венгерско-украинская, а международная проблема.

Менцер подтвердил позицию Венгрии, согласно которой Будапешт считает безосновательным выдворение своего консула из Берегово из-за "паспортного скандала". Мол, в Украине не предусмотрено наказание за двойное гражданство. К тому же, по его словам, двойное гражданство является одной из европейских ценностей.

Как сообщал УНИАН, 4 октября консул Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата. Он должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов. В ответ на это Венгрия заявила о высылке украинского консула в Будапеште.