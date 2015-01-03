Луценко не хочет выгонять депутатов из фракции за голосование вразрез с решениями партии

Об этом он сказал в интервью одному из информационных агентств, сообщает пресс-служба БПП.

«Да, есть несколько ярких личностей, которые хотят занимать исключительно индивидуальную позицию, но мы демократическая фракция, и об исключении не речь идет. Ничего не изменится, если мы их исключим из фракции: они все равно останутся депутатами, а у нас новые голоса не появятся», - сказал Луценко.

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Он считает, что пребывание таких депутатов в коллективе научит их различать действительно принципиальное личное решение и голосования за контраверсионный для себя документ в рамках общего политического решения, где каждый берет на себя часть ответственности.

«Исправить этот воинственный популизм исключением из фракции невозможно. Я считаю, что пребывание во фракции и выслушивания все новых аргументов приведет коллег к изменению подобной позиции», - добавил председатель фракции БПП.

По его словам, заставлять депутатов и «ломать через колено» никто не будет, однако в случае отсутствия голосов будет усилено дисциплину.

Луценко убежден, что жизнь - лучший учитель, и новые депутаты рано или поздно увидят, что фракция сильнее только тогда, когда все вместе, подчеркивается в сообщении.