В Сумах празднование дня рождения Бандеры закончилось сжиганием шин возле здания милиции

Об этом УНИАН сообщили в Сумском городском управлении УМВД Украины в Сумской области.

Согласно сообщению, вечером 1 января после факельного шествия по улицам областного центра и короткого митинга на Покровский площади у памятной доски проводнику Сумской ОУН в 1941-42 годах Семену Сапуну, участниками которых стали около 300 представителей городских организаций ВО «Свобода», «Правого сектора» и УНА-УНСО, группа из 30-40 человек, в основном – молодых людей, направилась к зданию горуправления милиции по ул. Первомайской.

Читайте такжеВ Киеве задержали участника драки с журналистами из РФ во время шествия в честь Бандеры

«Они заблокировали въезд в управление и подожгли привезенные каким-то автомобилем шины и дрова, при этом часть участников попытались войти на территорию управления. Им перегородили путь два десятка милиционеров, к месту инцидента подъехали еще два автомобиля с правоохранителями», - рассказали в управлении.

Поводом для таких действий стал инцидент с одним из активистов ПС, которого, по заявлению руководителя сумской организации «Правого сектора», накануне якобы избили милиционеры.

«К протестующим для переговоров вышли представители УМВД. Они пообещали, что по данному делу будет проведена проверка, и в случае, если в действиях правоохранителей будут обнаружены признаки неправомерных действий, против них будет начато уголовное производство. После почти полуторачасового пребывания под стенами городского УМВД протестующие разошлись», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 января в Сумах прошел факельный марш по случаю 106-й годовщины со дня рождения Бандеры, в котором приняли участие около 300 сторонников ВО «Свобода», «Правого сектора», представителей общественных организаций и жителей города. Акция происходила в сопровождении сотрудников милиции, взвешенно и спокойно.