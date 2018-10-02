У Кучмы заявили, что Украина и мировое сообщество не признают внеочередные выборы на оккупированном Донбассе

Пресс-секретарь Кучмы добавила, что проведение так называемых выборов грубо нарушает обязательства РФ как стороны Минских договоренностей.

Так называемые внеочередные выборы на оккупированном Донбассе не создадут никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом.

Об этом заявила пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на странице в Facebook.

"Так называемые "внеочередные выборы" в ОРДЛО грубо нарушают обязательства РФ как стороны Минских договоренностей. Если они будут проведены, их результаты не будут создавать никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом", - написала Олифер.

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Она отметила, что волеизъявление на Донбассе может произойти только в соответствии с Минскими соглашениями - по украинскому законодательству, с участием украинских политических партий и СМИ, с соблюдением стандартов ОБСЕ и под наблюдением международных наблюдателей.

"Украина остается приверженной мирному урегулированию ситуации на Донбассе на основе Минских договоренностей", - отметила пресс-секретарь экс-президента.

Как сообщал УНИАН, на 11 ноября назначены так называемые «внеочередные выборы главы «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».

7 сентября первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что Москва идет на сознательное обострение ситуации на Донбассе, назначая «выборы» и зачищая приспешников.

В ЕС и США заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.