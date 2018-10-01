На Порошенко подали иск за обращение к Вселенскому патриарху по поводу томоса

Суд открыл производство в административном деле и назначил подготовительное заседание на 13 ноября.

Общественная организация «Неправительственная организация верховенства права» подала в суд на президента Украины Петра Порошенко за вмешательство в дела церкви, в частности обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею по поводу предоставления Украинской православной церкви томоса.

Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.

«Неправительственная организация верховенство права» просит суд установить отсутствие компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций».

В частности, речь идет о подписании и направлении обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине, которое в дальнейшем поддержала Верховная Рада соответствующим постановлением.

Читайте такжеТомос об автокефалии получит глава украинской церкви, которого выберет объединительный собор - патриарх Филарет

Суд открыл производство в административном деле и назначил подготовительное заседание на 13 ноября.

Напомним также, 19 апреля Рада поддержала обращение президента о создании Украинской поместной церкви.

Порошенко встретился с представителями украинских церквей. Патриарх УПЦ КП Филарет и предстоятель УАПЦ Макарий передали главе государства обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви Томоса об автокефалии. Следовательно, главы украинских церквей призвали Варфоломея предоставить разрешение на создание единой украинской церкви.

УПЦ Киевского патриархата также призвал УПЦ МП поддержать создание поместной церкви. В УПЦ МП заявили, что нет никаких оснований для признания другой православной церкви.