В НАБУ заявили о своей непричастности к рекламе Сытника в метро

В Бюро утверждают, что не знают "доброжелателя", который заплатил деньги за сомнительную внешнюю рекламу в метро и на радио.

Национальное антикоррупционное бюро Украины прокомментировало противоречивую рекламу со своим директором Артемом Сытником, которая появилась в киевском метро. В ведомстве утверждают, что не имеют к ней отношения.

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«НАБУ оказалось в центре медиа-кампании. Не знаем, кто тот «доброжелатель», заплативший деньги за наружную рекламу в метро и на радио, но официально заявляем, что Бюро не имеет к этому отношения», – говорится в сообщении бюро в Facebook.

«Осознаем, что из почти 200 млрд грн, присвоенных коррупционерами во власти, которых НАБУ пытается законным образом заставить вернуть народу украденное, может найтись копейка заплатить и не за такую «кампанию». Убеждены, борьбу с коррупцией такими методами не остановить, – подытожили в НАБУ.

Ранее сообщалось, что в метро Киева разместили рекламу с обещанием директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника разоблачить ТОП-коррупционеров.