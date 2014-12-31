Порошенко назвал основные события 2014 года
01:33, 31 декабря 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко определил основные вехи 2014 года.
Порошенко назвал основные события 2014 года / УНИАН
На своей странице в Facebook опубликовал видеоролик, в котором отражены основные события.
Порошенко выделил победу Революции Достоинства, достижения украинских спортсменов, возрождения украинской армии, рекордный урожай зерновых, освобождение 2/3 зоны АТО, подписание соглашения об ассоциации с ЕС, интеграцию в европейскую энергосистему (начало реверсных поставок газа), выборы в Верховную Раду, создание проевропейской коалиции.
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"Все только начинается. Слава Украине!", - написал глава государства.
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