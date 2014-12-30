На макроуровне коррупции уже нет – Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам Яценюка, в парламент было направлено и принято 5 "беспрецедентных законов по борьбе с коррупцией".

"Результатом этого закона является то, что сегодня утром мне как премьер-министру пришел официальный запрос от Государственной фискальной службы: "Уважаемый господин Яценюк, объясните, пожалуйста, источники Ваших доходов". И сейчас премьер-министр готовит официальный ответ Государственной фискальной службе", - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что макрокоррупцию удалось преодолеть "на макроуровне", в то же время "на микроуровне она существует". "И преодоление ее возможно несколькими путями: первый - это исполнение всех принятых нами законов. Второй - это сокращение количества контролирующих оганов, что мы уже сделали. Третий - это повышение ответственности за коррупцию. Четвертое - заработная плата. Если уровень заработных плат в коррупционных органах будет оставаться на этом уровне, ты это никак не преодолеешь", - сказал Яценюк.

Читайте такжеДеятельность Антикоррупционного бюро должна быть ощутима с первых дней - ПорошенкоПо мнению премьера, макрокоррупцию удалось преодолеть за счет того, что сейчас "нет такого количества кредитов, как во времена Януковича".

"В Китае за коррупцию – смертная казнь. Казнь не отменили, коррупция не закончилась", - подытожил Яценюк.