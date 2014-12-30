В Генштабе ВСУ заявили о скором подписании протокола о полном прекращении огня на Донбассе

Об этом договорились представители ОБСЕ, Украины, России и боевиков "ДНР" во время рабочей встречи, которая состоялась 29 декабря в Донецке, сообщает InfoResist со ссылкой на и. о. начальника пресс-центра украинского Генерального штаба Владислава Селезнева.

Во время встречи стороны рассмотрели вопросы, связанные с выполнением минских договоренностей Меморандума и Протокола о прекращении огня.

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Особое внимание в ходе рабочей встречи уделили недопущению увеличения случаев ведения огня и применение тяжелого вооружения, а также прекращении огня в районе донецкого аэропорта и Песков.

Представительство украинской стороны возглавил руководитель украинской составляющей Совместного координационного центра по контролю и координации прекращения огня и контроля линии разграничения сторон генерал-майор Александр Розмазнин.