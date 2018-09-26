Порошенко: наша задача - защитить Украину от иностранной церкви

На встрече с общиной украинцев в США президент подчеркнул, что "мы - самая большая православная страна Европы".

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями украинской общины в США подчеркнул, что Украина вышла на финишную прямую в вопросе получения Украинской православной церковью Томоса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко подчеркнул важность получения Томоса об автокефалии, которого Украина ждала несколько веков.

«Если бы год назад кто-то сказал, что мы так приблизимся к Томосу о создании Украинской поместной православной церкви, все бы сказали то, что я услышал от большинства иерархов: господин президент, вы наивный человек... это невозможно... Но я верю, что Украина завоевала эту помощь», - сказал Порошенко.

«Меня упрекают в том, что в настоящем государстве церковь должна быть отделена. Церковь (отделена) от государства. Я полностью с этим согласен. Особенно, когда это государство иностранное», - подчеркнул президент.

По словам Порошенко, «это наша задача - защитить Украину от той иностранной церкви. Потому что мы самая большая православная страна Европы».

Глава государства заявил, что украинцы не будут спрашивать разрешения у российского президента Владимира Путина на вступление в Европейский Союз и НАТО, а также в какую церковь им ходить.

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Порошенко выразил твердое убеждение, что Украина вышла на финишную прямую в вопросе получения Томоса, которого мы ждали "не четыре и не сто, а триста лет».

«Это высокая Божья награда за многострадальные времена, которые прошли украинцы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.

17 сентября глава государства встретился с экзархами Вселенского патриархата архиепископом Даниилом Памфилийским и епископом Иларионом Эдмонтонским, которые заявили о готовности к плодотворному сотрудничеству и уже назначили несколько встреч с представителями религиозных организаций в Украине.