Томос на автокефалию украинской церкви предоставят в ближайшие месяцы - Климкин

Глава МИД считает, что важно получить Томос до проведения следующих выборов в Украине, что поможет проще пройти сопротивление России формированию единой поместной автокефальной церкви в Украине.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Томос на автокефалию Украинской православной церкви, что даст толчок созданию единой православной церкви в Украине, Вселенский патриарх предоставит Украине в ближайшие месяцы.

Об этом глава украинской дипломатии сообщил в эфире радиостанции "Радио НВ".

"Я считаю, что чем скорее будет Томос без привязки к выборам, тем проще будет пройти сопротивление России на сегодня. В России этот вопрос вызывает что-то вроде истерики. Им занимаются все, включая полную российскую вертикаль", - заявил Климкин.

"Предоставление этого Томоса вот буквально в ближайшие месяцы ставит и нас, и Вселенского (патриарха), и церковь очень в сильную позицию, поскольку после Томоса - это только решение - потом начинается процесс формирования единой церкви. Оно ставит нас всех в сильную позицию, абсолютно безотносительно выборов", - подчеркнул Климкин.

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"И на самом деле это вопрос весит гораздо больше, чем многие другие", - сказал дипломат.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, 22 апреля были приняты к рассмотрению синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.

17 сентября Порошенко встретился с екзархами Вселенского патриархата архиепископом Даниилом Памфилийским и епископом Илларионом Эдмонтонским, которые отметили, что готовы к плодотворному сотрудничеству и уже назначили несколько встреч с представителями религиозных организаций в Украине.