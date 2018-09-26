Порошенко призвал реформировать ООН для повышения эффективности миротворческой деятельности

По словам Порошенко, Генсек ООН также решительно вносить на рассмотрение Совета Безопасности инициативы по развертыванию операций ООН в странах и регионах, которые находятся на грани конфликта или страдают от него.

Президент Петр Порошенко отмечает необходимость реформирования Организации Объединенных Наций для повышения эффективности миротворческой деятельности.

Об этом он заявил во время выступления на мероприятии высокого уровня по деятельности ООН по поддержанию мира в рамках участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет пресс-служба президента.

«Новое качество миротворчества должно соответствовать мировым ожиданиям и надеждам. Инициатива Генерального секретаря ООН по укреплению взаимодействия между всеми участниками, вовлеченными в миротворческую деятельность – это именно то, чего требует наша Организация с целью обеспечения большей эффективности и большей надежности этого важного инструмента», - подчеркнул глава государства.

«Мы приветствуем и полностью поддерживаем Ваши усилия, господин Генеральный секретарь, в осуществлении решительной реформы ООН, направленной на укрепление архитектуры мира и безопасности», - заявил Петр Порошенко.

Он также напомнил, что в прошлом году на саммите Совета Безопасности все лидеры также были едины в видении необходимости реформирования миротворческих усилий и системы ООН в целом.

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Президент выразил надежду, что Декларация, принятая сегодня многими государствами, включая Украину как активного контрибутора в операции по поддержанию мира, усилит эти коллективные усилия.

«Я хотел бы подчеркнуть одно из положений нашей совместной Декларации: очень важно, чтобы реформа привела к улучшению способности ООН выполнять свои первоочередные задачи», - сказал он.

«Здесь я вижу ключевую роль Генерального секретаря в исполнении своих обязанностей в соответствии со статьей 99 Устава ООН. Совет Безопасности не только должен получать своевременные, откровенные и подробные доклады Секретариата ООН. Генеральный секретарь также должен решительно вносить на рассмотрение СБ ООН инициативы по развертыванию операций ООН в странах и регионах, находящихся на грани конфликта или страдающих от него», - подчеркнул глава государства.

Петр Порошенко выразил благодарность Генеральному секретарю «за личную преданность и поддержку миротворческой деятельности ООН» и заверил, что преданность Украины и ее вклад в деятельность Организации по поддержанию мира «не пошатнутся даже во времена, когда страна подвергается агрессии».

«Украина будет оставаться надежным партнером в общих усилиях по поддержанию мира», - резюмировал президент.

Как сообщал УНИАН, по словам Петра Порошенко, развертывание многонациональной миротворческой операции с полноценным мандатом ООН с единственной четко определенной целью относительно восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины может быть определяющим фактором прекращения страданий украинского народа.