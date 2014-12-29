Кравчук: Нам нужно определиться – у нас АТО или военное положение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник.

“Нам нужно определиться - Украине, которые наши сегодня официальные отношения с Россией: мы в АТО, либо мы в состоянии военном”, - сказал Кравчук.

Он отметил, что общается со многими людьми с запада, которые говорят, что Украине надо сначала самой разобраться - “кто вы и что вы делаете”.

Кроме того, Кравчук считает, что областям Украины необходимо принять концепцию военного положения. “Я убежден, что нам нужно как можно скорее принять концепцию военного положения в областях, тогда мы будем знать, кто наш враг - не только внешний, но и внутренний”, - сказал Кравчук.

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Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Украина 15 апреля начала антитеррористическую операцию на востоке Украины.

В результате таких действий, по данным ООН, по состоянию на 13 декабря 2014 года количество погибших на востоке Украины в результате боевых действий возросло до 4 тыс. 634 человек, были ранены 10 тыс. 243 лица.

Кроме того, 1,1 млн. человек были вынуждены покинуть свои дома. Из них 542 080 стали внутренне перемещенными лицами, 567 956 - беженцами в соседних странах, из которых 465 721 уехали в Россию.

По данным ООН, в зоне, охваченной конфликтом, проживает около 5,2 млн. человек.