Украина пересмотрит все договора с Россией - план уже есть

В МИД также анонсировали дальнейшее прекращение договора о статусе Азова как внутреннего моря Украины и России.

Министр иностранных дел Павел Климкин пообещал, что Украина проведет пересмотр всей договорной базы с Российской Федерацией, и уже есть план постепенного прекращения действия межгосударственных договоров.

Об этом он заявил в комментарии журналистам после заседания Евроатлантического форума в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Климкин пояснил, что Украина сознательно не прекращала действие договора с Россией.

"Мы не останавливали действие договора только потому, что он на нас работал во всех международных судебных процессах, начиная от Стокгольмского арбитража и до так называемой "трешки Януковича" (процесса в Лондоне о политическом характере займа в $3 млрд)", - заявил министр.

Климкин также анонсировал прекращение договора о статусе Азова как внутреннего моря Украины и России.

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"То же самое будет с договором по Азову - конечно, он не будет работать в будущем. Но когда мы прекратим его действие - это другой вопрос", - добавил министр, не уточнив, когда это должно произойти.

"То, что договорно-правовая база наших отношений с Россией будет постепенно полностью переделана - это абсолютный факт. У каждого договора с РФ есть пункт о процедуре прекращения его действия, и у нас есть внутренний план, как и когда мы будем это делать. Но если мы этот план объявим уже сейчас, то Россия использует это против нас в судебных процессах", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве Украины и РФ.