Боевики обстреляли блок-пост "Азова", погиб боец

Об этом сообщается на странице полка в Фейсбук.

"Только что был обстрелян блок-пост, который держат бойцы полка "Азов". Огонь открыла ДРГ террористов. Во время первого огневого контакта был ранен один боец полка. В ответ наши открыли шквальный огонь по противнику. Террористы от границы города отступили", - сказано в сообщении.

Сообщение by Батальон специального назначения "Азов" - новая страница.

Раненого бойца медики полка транспортировали в больницу скорой помощи. Однако по дороге мужчина скончался от полученных ран.

"Боец, охранявший блок-пост, который сегодня вечером обстреляли боевики, в результате тяжелого ранения, погиб, не приходя в сознание", - сообщили в "Азове".