Боевики обстреляли блок-пост "Азова", погиб боец
23:31, 28 декабря 2014Политика
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В воскресенье вечером диверсионно-разведывательная группа боевиков обстреляла блокпост полка "Азов".
Террористы обстреляли блок-пост "Азовье" / facebook.com/azov.batalion
Об этом сообщается на странице полка в Фейсбук.
"Только что был обстрелян блок-пост, который держат бойцы полка "Азов". Огонь открыла ДРГ террористов. Во время первого огневого контакта был ранен один боец полка. В ответ наши открыли шквальный огонь по противнику. Террористы от границы города отступили", - сказано в сообщении.
Сообщение by Батальон специального назначения "Азов" - новая страница.
Раненого бойца медики полка транспортировали в больницу скорой помощи. Однако по дороге мужчина скончался от полученных ран.
"Боец, охранявший блок-пост, который сегодня вечером обстреляли боевики, в результате тяжелого ранения, погиб, не приходя в сознание", - сообщили в "Азове".
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