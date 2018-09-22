В повестку дня сессии Генассамблеи ООН включен вопрос Крыма и Донбасса

На сессии Украина должна донести информацию о ежедневных нарушениях прав человека на оккупированных РФ территориях, безопасности и экологических угрозах.

В повестку дня сессии Генеральной ассамблеи ООН включен вопрос ситуации на оккупированных Россией территориях Крыма и Донбасса.

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Об этом на своей странице в соцсети сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"Важное решение, несмотря на сопротивление РФ, в повестку дня сессии включен вопрос о ситуации на оккупированных территориях Крыма и Донбасса", - написала она.

Геращенко отметила, что Украина должна "по максимуму использовать высокую международную площадку для донесенння информации о ежедневных нарушениях прав человека на оккупированных РФ территориях, безопасности и экологических угрозах".