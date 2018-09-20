Порошенко подписал закон об увеличении количества членов ЦИК

Теперь Центризбирком должен состоять из 17 членов.

Президент Петр Порошенко подписал закон, которым увеличивается количество членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов.

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Об этом говорится на сайте Верховной Рады. Документ о внесении соответствующих изменений в ст. 6 закона "О Центральной избирательной комиссии" с подписью президента был возвращен в парламент 19 сентября.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября ВР приняла закон об увеличении количества членов ЦИК с 15 до 17 человек, который голосовался сразу в первом чтении и в целом.

Депутаты заявляли, что закон принимается с нарушением Регламента ВР, поскольку должен быть срок для внесения альтернативных законопроектов - поэтому документ может быть обжалован в Конституционный суд, и тогда результаты президентских и парламентских выборов могут быть поставлены под сомнение.

Координатор избирательных программ гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская назвала "несколько некорректным" увеличение количества членов ЦИК до 17 человек, поскольку из-за такого количество членов Центризбиркома возникает вопрос об определении кворума на заседаниях комиссии.

Депутат Михаил Папиев из фракции «Оппозиционный блок» заявил, что фракция обратится в Конституционный суд Украины по поводу неконституционности и нарушения процедуры при принятии закона.