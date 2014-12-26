Die Welt: Настанет время достичь соглашения с Путиным

Ослабление напряженности в отношениях с Москвой возможно. Президент Путин должен быть уверен, что присоединив Крым, он потерял Украину. Европе нужно оставаться твердой и единой в своих решениях.

В статье «Настанет время достичь соглашения с Путиным», опубликованной на сайте газеты Die Welt, Доминик Моизи пишет о том, что в схватке с Россией из-за Украины слабости и разногласия в Европейском Союзе ободрили президента России Владимира Путина так же, как нерешительные действия Америки в вопросе Сирии. Если Европа хочет действовать ответственно, ее политика в отношении России должна быть определена тремя ключевыми понятиями: твердость, ясность и готовность прийти к приемлемому компромиссу.

Без твердости не обойтись. Конечно, Европа и США допустили ошибки после распада Советского Союза. В частности, Соединенные Штаты можно обвинить в том, что они вели себя высокомерно и необоснованно унижали Россию. Но распад Советского Союза был результатом длинной серии промахов, которая началась с неспособности досоветской России принять современность. Постсоветское российское руководство до сих пор не осознало этих упущений.

Тем не менее, заняв агрессивную, ревизионистскую позицию, Путин сделал стратегическую ошибку исторического масштаба. Примером для Путина должен был стать Петр Великий. Его амбиции заключались в совместном будущем России и Европы. Вместо этого, Путина вдохновил Николай I, наиболее реакционный среди русских царей 19-го века.

Китай - главный победитель

Провал политики Путина виден, если сравнить Россию с Китаем. Разрыв между двумя странами - как с точки зрения их поведения, так и достижений – никогда не был настолько ощутим. На саммите G-20 в Брисбене в этом месяце, Китай мастерски разыграл свои карты и доказал свои добрые намерения, в частности по вопросу изменения климата. Россия, похоже, сама себя изолировала - и самое печальное, что последствия ее отделения оказывают влияние на российскую экономику.

Российский фондовый рынок под угрозой краха. Российская валюта потеряла 30 процентов своей стоимости. Цены на нефть и газ – центральная опора, которая является основой бюджета Кремля - ​​упали более чем на 25 процентов. В отличие от Китая, российская экономика сильно зависит от своих энергоресурсов, что делает страну уязвимой к падению цен на энергетических рынках.

Единственная сила Путина заключается в слабости Европы и ее нерешительности. Поэтому целью Европы должно стать намерение показать амбициям Путина четкие границы. Независимо от того, стремится ли он ослабить Украину или расширить территорию России: реакция Европы должна быть твердой. Путин должен быть уверен, что не может делать ни того, ни другого, не заплатив за это цену, с которой его народ не станет безропотно мириться.

Нужна твердость и ясность

Учитывая неуверенное поведение Кремля - ​​если не политику преднамеренной нечестности - кажется очевидным, что Франция не должна поставлять военный корабль класса «Мистраль», о продаже которого она договорилась с Россией. Гораздо лучше, если Франция выступит в качестве ненадежного торговца оружием, чем безответственным стратегическим игроком, которому важны только собственные торговые интересы.

Твердость должна сопровождаться ясностью. Путин больше не тот лидер, которым он был, когда пришел к власти в 2000 году, и даже не тот лидер 2008 года, когда он силой аннексировал часть Грузии. Его все более централизованное, авторитарное правление сочетает в себе ультра-религиозный национализм с тактикой и методами советского времени. Эта опасная неустойчивая смесь, основанная на таких принципах и методах, привела бывшую российскую империю - царскую и советскую - к краху и гибели.

Твердость и ясность обязательны. Но их недостаточно, чтобы сформулировать единую европейскую политику. Целью не может быть просто сдерживание России. Должен быть найден компромисс. Конечно, России не хватает средств для реализации целей Путина. Тем не менее, остальной мир нуждается в сотрудничестве и добрых намерениях Путина в преодолении таких трудностей, как ограничение ядерной программы Ирана и борьба против исламского государства.

Пока Россия настаивает на достижении неприемлемых результатов, в сочетании с бряцанием ядерным оружием, трудно будет достичь компромисса. Путин, конечно, не идеальный партнер для примирения двух центральных принципов международного права: права народа на самоопределение и принципа неприкосновенности границ. Но это все же возможно.

Любой компромисс теперь будет касаться будущего контролируемого Россией Крыма и должен будет сохранить независимость Украины. Путин должен быть уверен, что, аннексировав Крым, он потерял Украину.

Украинскому руководству, со своей стороны, придется обязаться не вступать в НАТО, в обмен на принятие Россией вступления Украины в Европейский Союз. За этим бы последовало постепенное снятие санкций, что позволило бы всем сторонам сосредоточить внимание на других своих экономических или стратегических приоритетах.

У Европы в переговорах с Россией больше преимуществ. Однако, если она продолжит так неразумно их использовать, Путин будет побеждать в каждой игре.