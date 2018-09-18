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Рада начала рассмотрение законопроекта об увеличении количества членов ЦИК

14:03, 18 сентября 2018
Политика
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фото УНИАН

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект о внесении изменения в статью 6 закона «О Центральной избирательной комиссии» (№9090).

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил первый заместитель председателя комитета, депутат от «Народного фронта» Леонид Емец.

«Комитет принял решение в нарушение Регламента ВР, которым предусмотрено 14 дней на подачу альтернативных законопроектов, - сразу рекомендовать Верховной Раде для голосования за основу и в целом», - сказал депутат.

Он отметил, что двое депутатов на заседании комитета сообщили, что планируют вносить поправки в этот законопроект.

«Согласно Регламенту, если есть поправки в законопроект, он голосоваться в целом не может, он должен быть проголосован сперва за основу. Но комитет проигнорировал эти требования закона и рекомендовал Верховной Раде голосовать сразу в целом за данный законопроект, без соблюдения 14-дневного срока для внесения альтернативных», - отметил Емец.

По его словам, таким образом, в будущем, если кто-то обратится в Конституционный суд, то он у него будут «железобетонные аргументы для того, чтобы отменить этот закон в связи с тем, что он принят неконституционным способом, как это уже было с законом о языке».

На уточнение о том, что законопроект перед голосованием еще необходимо будет включить в сегодняшнюю повестку дня, Емец предположил, что законопроект будет включен в повестку дня.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий зарегистрировал в парламенте проект закона «О внесении изменения в статью 6 закона Украины «О Центральной избирательной комиссии» (№9090). Законопроектом предполагается увеличить количество членов ЦИК с 15 до 17. Парубий отметил, что принятие указанного законопроекта позволит обеспечить представительство всех политических сил в составе ЦИК.

Председатель ВР поручил Комитету по вопросам правовой политики и правосудия безотлагательно рассмотреть этот законопроект, чтобы уже сегодня, 18 сентября, за него проголосовать.

Справка УНИАН. Президент Петр Порошенко 5 февраля внес в парламент представление о назначении на должности членов ЦИК 14 кандидатур. Однако народные депутаты не смогли договориться о голосовании за назначение новых членов ЦИК.

7-летний срок полномочий 13 из 15 членов Центризбиркома давно истек. В соответствии с пунктом 21 ч.1 ст.85 Конституции, Верховная Рада по представлению президента назначает и освобождает членов ЦИК. Поэтому из 14 кандидатур на должности членов ЦИК парламент должна избрать 13.

5 июля парламент отказался рассматривать решение об обновлении состава ЦИК, поскольку ряд фракций заявили, что их кандидатуры не учтены или большинство кандидатов в ЦИК находятся под влиянием Администрации президента.

В свою очередь первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Емец отметил, что, согласно рекомендациям ПАСЕ, в составе Центризбиркома должны быть представлены кандидаты от всех парламентских фракций, и голосования за соответствующее представление в предложенном ныне виде будет «серьезным ударом по дипломатическим позициях Украины». (В представлении президента относительно кандидатов на должности членов ЦИК нет кандидатуры от фракции «Оппозиционного блока»).

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Теги: #Рада#ЦИК