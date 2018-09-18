Суд выдал разрешение на задержание майора Мельниченко и арест его имущества (видео)

Мельниченко фигурирует в уголовном производстве по подозрению в совершении государственной измены в форме шпионажа.

Печерский райсуд Киева по ходатайству прокурора Генеральной прокуратуры Украины арестовал недвижимость и банковские счета экс-майора Управления государственной охраны (УГО) Николая Мельниченко.

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Также суд дал разрешение на его задержание, сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на материалы суда.

Мельниченко фигурирует в производстве № 42015000000001762 по подозрению в совершении государственной измены в форме шпионажа, разглашении сведений, составляющих государственную тайну, превышении служебных полномочий, а также легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса.

Напомним, дело открыли 19 августа 2015 года.

Установлено, что Мельниченко как старший офицер безопасности отделения оперативно-технических осмотров оперативно-технического отдела УГО, с февраля до сентября 2000 года, будучи ответственным за проведение оперативно-технических осмотров в особо режимном помещении – служебном кабинете президента, действуя умышленно во вред национальной безопасности Украины в сфере внешних отношений, из корыстных побуждений, умышленно собрал с целью передачи сведений, составляющих государственную тайну, которые содержались в записях разговоров между тогдашним президентом Леонидом Кучмой и высшими должностными лицами и политическими деятелями государства.

В 2002-2004 годах он передал их представителям иностранных организаций за соответствующее денежное вознаграждение, которое в дальнейшем легализовал путем приобретения объектов недвижимости, транспортных средств и другого имущества, как на территории США так и на территории Украины.

В сентябре 2006 года и январе 2013 года Мельниченко купил в Украине две квартиры, а в октябре 2013 года жилой дом и два земельных участка.

Один свидетель подтвердил получение Мельниченко из США около $2 млн. Указанные средства майор вроде бы хранил в сейфе своего офиса на улице Ирининской в Киеве.