Рада сегодня рассмотрит увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности в автомобилях

Также парламент рассмотрит ряд законопроектов, касающихся деятельности СМИ.

Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть законопроект об увеличении штрафов за неиспользование ремней безопасности и шлемов при управлении транспортными средствами.

Читайте такжеСостав ЦИК должен быть обновлен 20 сентября - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, также парламент рассмотрит ряд законопроектов, касающихся деятельности СМИ.

Кроме того, во втором чтении планируется рассмотрение изменений в законодательство по усилению социальной защиты отдельных категорий лиц из числа жертв нацистских преследований и политических репрессий.

Также депутаты рассмотрят ряд законопроектов о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Вместе с тем планируется рассмотрение ряда постановлений о переименовании населенных пунктов и изменений административно-территориальных границ населенных пунктов.