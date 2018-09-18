Рада сегодня рассмотрит увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности в автомобилях
Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть законопроект об увеличении штрафов за неиспользование ремней безопасности и шлемов при управлении транспортными средствами.
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Как передает корреспондент УНИАН, также парламент рассмотрит ряд законопроектов, касающихся деятельности СМИ.
Кроме того, во втором чтении планируется рассмотрение изменений в законодательство по усилению социальной защиты отдельных категорий лиц из числа жертв нацистских преследований и политических репрессий.
Также депутаты рассмотрят ряд законопроектов о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.
Вместе с тем планируется рассмотрение ряда постановлений о переименовании населенных пунктов и изменений административно-территориальных границ населенных пунктов.