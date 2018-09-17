Высланного в Россию добровольца Тумгоева ликвидируют, потому что он - личный враг Кадырова - командир УДА

Добровольцы требуют, чтобы заместителя генпрокурора Евгения Енина уволили с должности в течение четырех дней.

Командир Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт (псевдо «Червень») убежден, что экстрадированного в Российскую Федерацию добровольца Тимура Тумгоева ликвидируют, потому что он является личным врагом главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гергерт заявил на митинге возле здания Генеральной прокуратуры Украины.

"Тимур - личный враг Кадырова. Тимур будет ликвидирован или казнен", - сказал он и добавил: "Десятки на очереди по той же статье готовы на выдачу "русским" за терроризм".

"Русские написали, что "террорист", и наша прокуратура в лице Енина (заместителя генерального прокурора Евгения Енина - УНИАН) отдала человека на смерть", - отметил командир УДА.

Он утверждает, что российская "ФСБ полностью интегрирована своими агентами в Службу безопасности Украины, прокуратуру, полицию".

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По его словам, заместитель генпрокурора Енин знал, что Тумгоев является бойцом-добровольцем и участвовал во второй чеченской войне.

"Сегодня в 11:00 я выставил им ультиматум, если не будет уволен Енин в течение четырех дней, к концу недели ... вывожу людей на улицы по-серьезному", - подчеркнул Гергерт.

Кроме того, он утверждает, что в Харькове, начиная с 2010 года, со времени прихода к власти Виктора Януковича, было создано место для "торговли людьми". "Кадыров за миллионы выкупал таких, как Муслим (командир чеченского батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский - УНИАН), а в Службе безопасности были люди, которые их транспортировали на границу и продавали за 50, 100, 200 тысяч долларов", - заявил командир УДА .

В свою очередь командир чеченского батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский заявил, что Тумгоева уже не удастся вернуть на свободу. "Далее наша задача, чтобы других хотя бы не сдавали. И чеченцы, и грузины, и ингуши, и дагестанцы - все, кто являются добровольцами, чтобы их не сдавали, а не штурмовать какие-то здания", - подчеркнул Чеберлоевский.

В свою очередь народный депутат Оксана Корчинская со ссылкой на прокуратуру заявила, что Россия требует выдачи "более 30 парней". По ее словам, речь идет, в том числе о бойцах батальона имени Шейха Мансура. Также, по ее информации, среди добровольцев есть граждане Беларуси, которых от Украины требуют выдать.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, возле Генпрокуратуры активисты проводят акцию с требованием уволить заместителя генерального прокурора Евгения Енина из-за высылки в РФ добровольца Тумгоева. Митингующие требуют встречи с генеральным прокурором Юрием Луценко. Из здания ГПУ на протестующих сначала распылили неизвестный газ, после чего их начали поливать водой. В свою очередь митингующие начали бросать в здание ГПУ камни и жечь шины.

В полиции сообщили, что во время акции активисты расписали стены здания ГПУ. Затем агрессивно настроенные участники пытались попасть в помещение, применили газовые баллончики, в результате произошло столкновение с работниками полиции, в котором семь правоохранителей пострадали.

13 сентября в ГПУ сообщили, что Украина выдала России уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева с соблюдением требований действующего национального законодательства и международных договоров.