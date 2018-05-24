Воссоздан маршрут "Бука", сбившего МН17 над Донбассом (видео)

Фотографии свидетельствуют, что самоходная огневая установка ЗРК "Бук", сбившая самолет рейса МН17 над Донбассом, сначала была в России, под Курском.

Следователи опубликовали видеозапись, на которой воссоздан полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки "Бук", которая затем сбила самолет рейса МН17.

Видео было презентовано на пресс-конференции международной Совместной следственной группы по расследованию сбития самолета рейса МН17, передает "Украинская правда".

Реконструировать точный маршрут следования помогли полученные следственными фото и видео и их сравнение с изображениями в сервисе Google Street View. А идентифицировать "Бук" стало возможно благодаря кадрам, на которых четко видны цифры бортового номера, пятно на гусеницах, отметки центра тяжести и уникальные особенности конструкции.

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23 июня 2014 года она в составе колонны военной техники отправилась в южном направлении. Вместе с ней ехали еще 5 "Буков".

В этот день колонна впервые попала на видео. Она находилась на трассе Р298 и двигалась в направлении села Никольское.

В следующий раз колонна была снята южнее, в населенном пункте Троицкий. Техника мешала движению гражданского транспорта, поэтому в соцсетях опубликовали множество фото и видео. На кадрах видно номера машин, которые позволили их идентифицировать.

Затем колонну фиксировали в Старом Осколе, недалеко от Незнамова, когда она двигалась по трассе Р188, затем - в Городище. За это время военная техника прошла уже примерно 175 км.

Позже колонну засняли в районе сел Расховец и Алексеевка. Также есть видео конвоя в момент, когда он находился в 25 км от украинской границы.

Сообщается, что "Бук" также неоднократно фиксировали на фото и видео 17 и 18 июля 2014 года во время его транспортировки по территории Украины.

Международная следственная группа 24 мая заявила, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", который сбил "Боинг" Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России.